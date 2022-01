Gims marié à plusieurs femmes ? Il répond enfin à la persistante rumeur de polygamie

Gims polygame ? La rumeur court depuis des années et certains avancent même que sa femme Demdem serait au courant et accepterait la situation. Mais qu'en est-il vraiment ? Bien décidé à mettre un terme à cette folle rumeur, Gims s'exprime pour la première fois sur le sujet.

Après avoir provoqué un bad buzz avec sa vidéo du Nouvel An, le chanteur de 35 ans a la volonté de tout mettre à plat. Et c'est auprès du Journal du dimanche qu'il se confie ce 23 janvier 2022. Longuement sur cette séquence tournée à l'occasion de la bonne année qu'il regrette, affirmant "avoir fait le con", mais aussi sur le sujet de la polygamie.

"C'est totalement faux, assure Gims. Je vis avec Demdem et les enfants. Je me suis marié une seule fois. Je ne l'ai jamais dit publiquement." Le chanteur n'avait jusque là jamais voulu "s'attarder sur la rumeur" mais pour lui "la rumeur s'éteint quand elle atteint l'oreille de l'intelligent". "J'ai confiance en l'intelligence du public", ajoute-t-il. Les rumeurs, Gims fait avec et sait qu'elles sont indissociables de la vie d'artiste : "Je trouve ça injuste. Mais ça fait partie de la route du succès, semée d'embûches."

Gims et Demdem - qui se sont rencontrés au début des années 2000 sont les parents de quatre enfants mais le couple est toujours resté très évasif sur le sujet. En décembre 2020, Demdem s'était confiée sur les prénoms choisis pour trois d'entre eux. "J'ai une petite Aïsha. Je l'ai choisi vraiment par amour pour la mère des croyants, à force de lire des récits la concernant. Aïsha Lalla Parcke ! À l'époque je savais que c'était un titre au Maroc, chez nous c'est un prénom", avait répondu la jeune femme à un fan. "Voilà mon Yahya à moi. Yahya Alou. (L'équivalent de Ali chez nous et pour qu'il porte le prénom de son papa", avait-elle ajouté. Demdem avait également évoqué Haby, sa petite dernière née en mars 2020, une grossesse qu'elle avait vécue dans le plus grand secret. "Ma dernière fille c'est Haby. Je l'appelle Habybatou et son papa l'appelle Habygaelle (Inshallah elle finit pas bipops). Haby Catherine en hommage à ma maman...", avait-elle expliqué.

Ce n'est qu'en 2016 que Gims avait officialisé avec Demdem dans un clip vidéo, celui de Tout donner, façon Bonnie & Clyde.

Pudique et discret on ne dit pas assez ce qu'il fait pour différentes associations. Pour exemple, en novembre 2021, le chanteur a récolté 1 500 000 euros pour Unicef France lors de la soirée Unis comme jamais. Un somptueux évènement, dont la totalité des frais a été prise en charge par l'artiste - le diner, l'organisation etc... Rien n'a été déduit des dons.