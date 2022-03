Sexion d'assaut : Gros succès pour la première de leur tournée événement

Ça y est, la fusée est lancée ! La tournée tant attendue du groupe culte Sexion d'Assaut a débuté vendredi 25 mars dernier à Epernay. Le public venu nombreux pour assister au retour du collectif était aux anges.

Les membres historiques du groupe étaient bien réunis sur scène, près d'une décennie plus tard... Pour l'occasion les spectateurs ont pu assister aux performances des incontournables Gims, Lefa, Black M mais aussi Maska, Barack Adama, Doomams et JR O Crom. Le groupe, qui a accédé au statut de culte depuis le succès de leur deux albums au tournant des années 2000 et 2010, L'école des points vitaux et L'Apogée a donné un sacré coup de nostalgie aux chanceux qui avaient leur place et qui ont pu entendre les titres les plus célèbres de la bande originaire de Paris, Wati by night, Désolé, Ma direction, ...

Pour rappel, en 2012, les membres avaient décidé de se séparer pour mener des carrières solo. Black M, Lefa ont connu grand nombre de réussites mais c'est bien Gims, le leader aux lunettes de soleil qui connait l'ascension la plus fulgurante. En effet, celui qui se faisait anciennement appelé Maitre Gims, a connu un succès retentissant en solo avec trois albums de variété vendus à plus d'1 million d'exemplaires (Subliminal, Mon coeur avait raison, Ceinture noire) et un album rap vendu à plus de 200 00 exemplaires (Le fléau). Le chanteur avait par ailleurs lancé une vive polémique au moment des fêtes de la nouvelle année, qui l'avait amené à discuter avec Valérie Pecresse.

Finalement, fin 2021, le groupe avait annoncé sa reformation pour une tournée ainsi qu'un nouvel album. Celui-ci se nommera Le retour des rois, et sera disponible le 14 mai 2022, soit 10 après leur dernier. La tournée se déroulera dans toute la France. Le groupe se produira ce soir à Toulouse le 28 mars puis continuera à Limoges le 30 mars, Clermont-Ferrand le 31 mars, Angoulême le 3 mai, Caen le 5 mai, Rennes le 6 mai...