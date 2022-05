Magali Berdah accro à la chirurgie esthétique : la somme mirobolante dépensée pour gommer ses complexes

Ces dernières années, Magali Berdah s'est imposée comme une femme d'affaires incontournable dans le milieu de la télé-réalité et des réseaux sociaux. En charge de nombreux candidats stars du petit écran, tels que Maeva Ghennam ou encore Nabilla, la célèbre agent côtoie donc naturellement des personnalités ayant eu recours à la chirurgie esthétique. Elle a fini par succomber elle-même à la tendance. En effet, Magali Berdah n'a aujourd'hui plus rien à voir avec la personne qu'elle était à ses débuts.

Dans l'émission L'Instant De Luxe 2.0, en partenariat avec Purepeople.com, elle a été confrontée à une photo d'elle du passé, qu'elle n'assume plus du tout. "Je ne m'aimais pas, c'est hyper personnel", a-t-elle réagi face à l'image (voir notre diaporama). Et pour elle de lister les très nombreuses opérations qu'elle a subies : "J'ai refait mes pommettes, mes cernes, ma bouche, des injections partout sur le visage..."

Ces interventions ont forcément eu un coût, et pas des moindres. "Les seins, c'était à peu près 6 000 euros, l'opération des yeux dans les 4 000-5 000 euros. Ensuite, j'ai fait deux liposuccions, 5 000 euros chacune. Les injections, j'en fais tous les six mois depuis cinq ans et j'en ai pour 1 000 euros à chaque fois, je dois en être à 10 000 euros. Les dents, j'en ai eu pour 15 000 euros à peu près", a-t-elle compté. Au total, celle qui a récemment perdu sa belle-soeur, tragiquement assassinée, a donc estimé en avoir eu pour 46 000 euros.

Magali Berdah ne regrette en rien ses retouches, assurant se préférer "à 40 ans qu'à 30 ans". Satisfaite de sa nouvelle silhouette et de son visage, elle continue néanmoins de chercher la perfection, via des techniques plus naturelles. "J'ai trouvé une nouvelle méthode pour arrêter les injections aux lèvres. C'est comme un petit tatouage permanent, ça fait du relief, du volume. J'aime bien mes lèvres comme ça donc je n'ai plus besoin de faire d'injections. Après pour le reste, je pense que le chantier a été rempli", a-t-elle conclu.