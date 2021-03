Magali Berdah chamboulée face à une photo d'elle avant la chirurgie esthétique : "J'assume pas"

C'est un fait, avec la crise sanitaire et les multiples confinements, le nombre d'opérations de chirurgie esthétique a augmenté. Une récente étude le prouve et Cyril Hanouna l'a citée dans Touche pas à mon poste, sur C8, ce vendredi 26 mars 2021. L'animateur a alors sondé ses chroniqueurs, leur demandant, en toute honnêteté, qui avait déjà eu recours à la chirurgie. Benjamin Castaldi a alors évoqué ses paupières qu'il va à nouveau retoucher demain, pour qu'elles tombent moins et que ses yeux soient plus dégagés. Magali Berdah, businesswoman connue pour gérer un grand nombreux d'influenceurs dont Carla Moreau, qu'elle a défendue dans l'affaire de sorcellerie, a évoqué ses multiples opérations de chirurgie esthétique.

La chroniqueuse de Cyril Hanouna a d'abord avoué en avoir eu "au final pour 40 000 (euros), en tout". "J'ai tout fait. J'ai fait la poitrine. Lipo deux fois. Une petite injection dans les fesses", a révélé Magali Berdah, Cyril Hanouna saluant sa grande franchise sur ce sujet qui peut parfois être tabou. La spécialiste des influenceurs a ensuite détaillé en quoi avait consisté cette "petite injection" : "Ils prennent la graisse dans la lipo et après ils vous l'injectent dans les fesses. Ça vous fait un petit peu bomber les fesses". Puis Magali Berdah a fait "tout le visage".

C'est alors que la chroniqueuse a fait savoir au reste de l'équipe de Touche pas à mon poste qu'une photo d'elle avant ses opérations de chirurgie esthétique était ressortie sur la Toile, un montage avant/après, sans se douter qu'elle serait montrée dans l'émission. "Même moi j'ai eu peur. Franchement je me suis dit : 'Heureusement que je l'ai fait'", a-t-elle avoué. C'est alors que la fameuse image a été diffusée, provoquant une vive émotion chez Magali Berdah : "Non mais j'assume pas. C'est dur". Complexée par ses dents, elle les a aussi faites refaire.

Touché par l'émotion de sa chroniqueuse, Cyril Hanouna a rapidement demandé à ce que la photo soit retirée et a confié à Magali Berdah qu'il la trouvait très belle avant. Aujourd'hui, la businesswoman est bien dans son corps et c'est finalement le plus important !