Carla Moreau amincie suite à l'affaire de sorcellerie : elle dévoile sa perte de poids

L'affaire a passionné les foules. Pendant plus de deux semaines, Carla Moreau a été la cible de graves accusations. La superstar des Marseillais et influenceuse aux 3 millions d'abonnés a été soupçonnée de sorcellerie et d'avoir souhaité du mal à ses camarades de télé, ainsi qu'à leurs enfants. La jolie blonde de 24 ans avait alors stoppé ses activité sur les réseaux sociaux après la diffusion d'audios accablants. Et finalement, elle prenait pour la première fois la parole sur Touche pas à mon poste au début du mois de mars. Carla Moreau reconnaissait alors avoir été en contact avec une voyante, Danae, pendant plusieurs années, mais assurait avoir été manipulée et rackettée. Une enquête a été ouverte par la PJ de Marseille pour faire la lumière sur cette histoire complexe.

Depuis son passage sur C8, c'était toujours le silence radio pour la maman de Ruby (1 an). Et puis, surprise, ce mercredi 17 mars 2021, Carla Moreau a refait surface sur Snapchat et sur Instagram. "Je viens vous donner des nouvelles. Il faut savoir que cette histoire m'a fait beaucoup beaucoup de mal, m'a énormément affectée, depuis beaucoup d'années mais encore plus depuis ces dernières semaines où tout est sorti au grand jour. J'ai eu la chance d'avoir ma famille et d'avoir énormément de messages de soutien de ma communauté, que je voulais remercier. Je ne pensais vraiment pas avoir une communauté aussi sincère et bienveillante envers moi", a-t-elle souligné.

Carla Moreau poursuit en expliquant avoir souhaité prendre du recul pour se recentrer sur sa famille, avec Kevin Guedj. "Vous le verrez à travers nos décisions, à Kevin et moi, de part notre vie personnelle et professionnelle, il y aura énormément de changements ces prochaines semaines", a-t-elle annoncé. Carla Moreau a également eu l'occasion de remettre en question certaines de ses amitiés. "Des gens que je pensais (sic) n'étaient pas là, et des gens qu'on voit rarement au final, c'est ces gens qui étaient là pour moi. Avec Kevin on s'est pris une claque dans la figure, nous étions mal entourés, on se voilait la face", a-t-elle confié.

En attendant d'en savoir, Carla Moreau a dévoilé sa transformation physique. La jolie blonde s'est métamorphosée. "Je suis contente parce que depuis quelques jours j'ai retrouvé le sourire, d'où le changement de coiffure, de couleur, j'avais vraiment envie d'un avant/après cette histoire", s'est-elle justifiée. Qui plus est, Carla Moreau a enfin retrouvé sa silhouette d'avant bébé ! "J'ai perdu beaucoup de poids, faut le savoir, je fais du 34 maintenant, ça faisait très longtemps ! Je rentre dans du 34, j'ai refais une garde-robe complète. J'étais vraiment surprise mais trop contente ! Malgré des mauvaises histoires, il peut y avoir des choses positives...", s'est-elle réjouit.