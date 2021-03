Carla Moreau et la sorcellerie : Kevin Guedj en colère contre des Marseillais ? Il s'exprime

Fin février, un scandale de sorcellerie a éclaboussé le clan des Marseillais. Carla Moreau a été accusée d'y avoir eu recours pour nuire à plusieurs candidats, parmi lesquels sa meilleure amie Maeva Ghennam ou Manon Marsault. Mais la blonde de 24 ans l'assure, elle a été manipulée et victime de racket de la part de sa voyante. Discret depuis le début de l'affaire, Kevin Guedj a repris la parole sur Snapchat, le 16 mars 2021, pour donner de leurs nouvelles et sans doute aussi, passer un petit message à certains participants.

C'est la mine fatiguée et amaigri que le papa de Ruby (1 an) avait pris la parole pour la première fois début mars afin de soutenir sa fiancée. Mais aujourd'hui, Kevin Guedj va mieux et cela se voit. Il s'est exprimé sur Snapchat mardi pour faire "un petit débrief rapide" à ses abonnés. Dans un premier temps, il a expliqué pour quelle raison Carla et lui ont préféré s'éloigner des réseaux sociaux : "Avec Carla, on a décidé de prendre du recul par rapport à cette situation. On s'est posé plein de questions, on ne voulait pas être impulsifs sur nos réseaux sociaux, raconter des bêtises sur l'un, sur l'autre. On a évité toute impulsivité pour ne pas répondre à tout. Donc on s'est retrouvé en famille, on s'est écarté de tout. Ca nous a fait un bien fou."

Kevin Guedj a ensuite remercié leurs fans pour leur soutien indéfectible car cela les a "beaucoup aidés" à surmonter cette épreuve. Pourtant, il l'assure, cela n'aurait pas dû être si compliqué à vivre : "Ca nous a beaucoup aidés dans ce moment qui à la base, n'aurait pas dû être un moment difficile mais un moment de soulagement. Quand tu vis ça pendant quatre ans, du coup, quand ça s'arrête du devrait être content. Bon il y a des choses qui ont fait que ça ne s'est pas déroulé comme ça aurait dû se dérouler. Quoi qu'il arrive on vous tiendra au courant. On laisse la police faire son travail car elle est sur cette grosse affaire. Nous on va continuer avec Carla et Ruby à faire notre vie. Ca nous a permis de prendre du recul sur tout, les gens autour de nous."

Kevin Guedj soutient Carla Moreau

Kevin Guedj regrette à priori les propos de certaines personnes sur les réseaux sociaux et n'a pas manqué de le faire savoir. "Avec Carla et Ruby on va continuer à avancer ensemble. Parce que quand des personnes s'attaquent à ma femme avec laquelle j'ai un enfant, c'est comme si on s'attaquait à moi. Il faut que certaines personnes se le mettent dans la tête", a-t-il poursuivi.

Mais ce qu'il retient surtout c'est qu'aujourd'hui, cela va mieux. C'est en effet plus souriant et moins fatigué qu'il est apparu. "Ca m'a fait faire un petit régime comme j'ai perdu 10 kilos, c'est le point positif", a-t-il remarqué avant de remercier une fois de plus les personnes qui les ont soutenus.

De son côté, Carla Moreau a simplement écrit qu'elle serait prochainement de retour sur Snapchat. Un come-back très attendu.