Magali Berdah et le meurtre de sa belle-soeur : nouvelles révélations et une longue procédure attendue

Magali Berdah a vécu un véritable cauchemar en fin d'année 2021. Le 10 octobre, des pompiers des Bouches-du-Rhône ont été appelés pour intervenir dans un appartement de la région. Sur place, ils ont découvert les corps sans vie d'un couple. Il s'agissait de la belle-soeur de Magali Berdah et du compagnon de la défunte. Les victimes ont d'abord été retrouvées par les filles du couple qui s'inquiétaient de ne pas avoir de leurs nouvelles. D'après les premières informations relayées après coup, ils ont reçu plusieurs coups de couteaux.

Naturellement, Magali Berdah et son compagnon Stéphane Teboul, qui n'est autre que le frère de la femme assassinée, ont été "sous le choc" en apprenant la nouvelle. Ils sont aujourd'hui plongés dans l'enquête et espèrent voir condamner le meurtrier, qui pourrait être un voisin. "Il a été incarcéré. On n'a pas encore les raisons. Ce n'était pas des règlements de compte", avait confié la patronne de Shauna Events. Magali Berdah et son entourage vont devoir faire preuve de patience. En effet, elle sait déjà que la conclusion de l'enquête ne surviendra que dans quelques années, malgré l'étau qui se resserre autour du principal suspect.

"Il a demandé une expertise psychiatrique... Je pense qu'il a compris que les résultats de l'analyse ADN allaient bientôt parler... Mon compagnon Stéphane vient d'être entendu par le juge d'instruction, mais il devrait y en avoir encore pour au moins trois ans de procédure...", a-t-elle annoncé dans les pages du nouveau numéro de Closer, paru ce vendredi 18 février 2022.

En attendant le dénouement de cette terrible affaire, Magali Berdah tente du mieux qu'elle le peut de reprendre le cours de sa vie, tout en prenant soin des siens. "Ma belle-soeur s'est fait assassiner gratuitement et malheureusement, elle laisse aujourd'hui trois filles derrière elle. On va s'en occuper bien évidemment. Maintenant on va voir la vie différemment et avancer différemment. Avec Stéphane et notre famille, on est plus soudés que jamais. On va avancer avec ça et on va essayer de faire bouger les choses", avait-elle déclaré sur ses réseaux sociaux.