Magali Berdah face au meurtrier de sa belle-soeur : le geste hallucinant de l'accusé envers la fille de la victime

Depuis dimanche 10 octobre 2021, Magali Berdah et son compagnon Stéphane Teboul vivent un véritable cauchemar. À Allauch, dans les Bouches-du-Rhône, deux corps ont été retrouvés dans un appart hôtel. Il s'agit de Karine, la belle-soeur de Magali Berdah, et du compagnon de la défunte. Le couple a été sauvagement assassiné et laisse derrière lui trois filles "dans la fleur de l'âge". Mercredi 3 novembre 2021, trois semaines après le drame, la patronne de l'agence de communication Shauna Events prend la parole et annonce un rendez-vous important.

"Demain débute le parcours qui va nous conduire à de longues années de combat", écrit Magali Berdah sur Snapchat. C'est donc ce jeudi 4 novembre 2021 qu'elle et son amoureux Stéphane Teboul font face au meurtrier présumé, le voisin du couple qui a depuis été incarcéré. "La confrontation face à cet ignoble monstre ne nous effraiera pas. Et oui car il a le droit de demander à être libéré quelques jours après son incarcération", regrette-t-elle.

Et de poursuivre à propos des raisons de cet acte de violence inouï : "Nous n'avons pas de réponses mais nous en aurons peut-être demain devant lui. Devant son regard, son arrogance paraît-il. (...) Ce présumé innocent que pourtant tous les éléments accablent, tente le pari de sa liberté avec le plus grand des cynismes et une froideur qui l'a même conduit à réconforter ma nièce alors que sa main était fraîchement lavée du sang de sa mère." De terribles révélations...

En plus de ces informations, Magali Berdah prend également la parole afin de pousser un coup de gueule contre une minorité d'internautes qui lui reprochent ainsi qu'à Stéphane Teboul de vivre et de rire sur les réseaux sociaux après le double meurtre. "Trois semaines que je vois l'homme que j'aime à terre, pas manger, souffrir et presque ne plus parler, lance-t-elle. Personne ne peut comprendre, vous n'êtes pas dans notre lit quand je l'entends pleurer. On souffre et on essaye juste de s'en sortir et d'avancer. Et oui je veux rire, je veux qu'il sourisse !"

Aujourd'hui, la famille est plus soudée que jamais. Magali Berdah et son compagnon ont "de nouvelles responsabilités", notamment celles de prendre soin et d'élever au mieux les nièces de Stéphane Teboul, désormais orphelines...