Magali Berdah, ses nièces traumatisées par l'assassinat de sa belle-soeur : "Elles ont trouvé les corps"

L'influenceuse Magali Berdah a été touchée par un drame innommable, puisqu'elle a perdu sa belle-soeur sauvagement tuée à son domicile avec son compagnon, dimanche 10 octobre. Malgré le drame, la fondatrice de Shauna Events est venue partager son histoire et pousser un coup de gueule, ce jeudi 21 octobre sur le plateau de Touche pas à mon poste. Magali Berdah a expliqué que la soeur de son mari et le partenaire de cette dernière ont été retrouvé sans vie, gisant dans une mare de sang par ses trois nièces.

Les trois filles de la victime ont passé la nuit au commissariat pour répondre aux questions des policiers, après avoir fait cette horrible découverte. "Elles ont cherché à joindre ma belle-soeur et étant sans nouvelle d'elle, elles sont allées voir sur place. Julie l'aînée a trouvé sa mère et son ami par terre. Ses deux petites soeurs attendaient au parking. Elles l'ont entendu crier et sont montées. Le voisin de palier (qui est le meurtrier présumé, ndlr) est sorti et l'a prise dans ses bras", a raconté Magali Berdah, très émue.