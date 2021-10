Magali Berdah et son compagnon : deux membres de leur famille assassinés à coups de couteau

C'est une affaire terrible dont s'occupe depuis dimanche soir la police judiciaire de Marseille. A Allauch, une commune située dans les Bouches-du-Rhône, deux personnes ont été retrouvées mortes dans une location de vacances. Ce sont des pompiers de la région, alertés par la fille de la femme, qui se sont rendus les premiers sur place, où ils ont découvert la scène d'horreur.

Un homme et une femme d'une quarantaine d'années se trouvaient allongés nus dans une mare de sang et étaient recouverts d'un drap. D'après les premières informations, relayées par BFMTV, ils auraient été victimes de plusieurs coups de couteaux. Le mystère reste en revanche encore entier sur le mobile de ces meurtres ainsi que sur l'identité des possibles agresseurs, lesquels se sont pour l'heure volatilisés. "La scène est très étrange. Nous ne savons pas si le drame s'est joué à huis clos ou si une personne extérieure est intervenue", a rapporté une source policière auprès de La Provence.

Les enquêteurs cherchent également à en savoir plus sur le couple violemment tué. Ils ont pu découvrir que l'homme était né en 1975 et était inconnu des services de police. Quant à la femme, née en 1971, elle a déjà été condamnée dans le passé pour des mariages blancs. Selon Purepeople.com, il a été confirmé qu'il s'agissait bien de la soeur de Stéphane Teboul, qui n'est autre que le compagnon de Magali Berdah. Les corps ont été retrouvés par les filles du couple, qui s'inquiétaient de ne pas avoir de leurs nouvelles. La célèbre femme d'affaires, son compagnon et les proches des défunts se trouvent actuellement à Marseille, et sont "sous le choc".

Stéphane Teboul a sobrement partagé son chagrin sans précédent en postant un coeur noir sur Instagram.