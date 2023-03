Flora Coquerel : Bustier et jupe fendue, l'ancienne Miss France fait l'unanimité en total look jean

Une sixième journée pour toujours plus de surprises. Le samedi 4 mars 2023, c'est la marque de mode durable et inclusive Ester Manas qui a présenté sa collection femme de prêt-à-porter automne-hiver 2023-2024, dans le cadre de la Fashion Week de Paris. À occasion spéciale, lieu très spécial : célébrant le mariage et l'amour, Ester Manas et Balthazar Delepierre, qui se cachent derrière la maison franco-belge, avaient choisi l'Église Américaine de Paris, située sur le quai d'Orsay, dans le 7e arrondissement de notre capitale.

Pour célébrer la mode sous toutes ses formes, les deux créateurs avaient invité de nombreuses personnalités à s'installer en ce lieu saint et sacré. Parmi les invités, Deborah Lukumuena, Romane Lannaccone, Elvire Duvelle-Charles, Sally, Anouchka Gautier, Taylor Lashae, Diana Korkunova, Olivia Ponton, Cassandra Cano, Justine Soranzo, Pascal K Douglas, Barbara Malewicz, Avani, Kimberley Bailly, Chloé Lecareux, Sarah Monteil, Hera, Maoui 2 Saint Denis, Christophe Ledoux, Mara Lafontan, Alizée Gamberini, Caroline Vazzana, Alexia Chardard, Kristen Bateman, Charline Mignot ainsi que Flora Coquerel.

C'est beau, c'est sexy, c'est frais et surtout ça fait un bien fou

Grande habituée de la Fashion Week, des front rows et des looks qui en mettent plein les mirettes, notre sublime Miss France 2014 avait opté pour un total look jean composé d'un bustier et d'une longue jupe fendu. Son visage était entouré de tresses perlées. "J'avais tellement hâte de voir ce show, explique Flora Coquerel sur son compte Instagram, le 4 mars 2023. Quel travail, bravo ! Ester Manas sublime toutes les morphologies avec talent ! C'est beau, c'est sexy, c'est frais et surtout ça fait un bien fou. La représentation, la vraie." Une Fashion Week qui se respecte se fait, systématiquement, en présence d'une poignée d'anciennes reines de beauté. Il est donc fort à parier que l'on recroisera Flora Coquerel lors d'un prochain défilé. Cette session automne-hiver 2023-2024 se clôturera, dans quelques jours, le mardi 7 mars.