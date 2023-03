Victoria Beckham : David et ses enfants réunis pour la soutenir à la Fashion Week, Harper déjà immense !

La Fashion Week de Paris continue de plus belle en notre belle ville lumière. Le 3 mars 2023, c'est la mode britannique qui a fait des siennes puisque la créatrice - et ancienne membre du girlsband Spice Girls - Victoria Beckham a présenté les pièces de sa collection femme prêt-à-porter automne-hiver 2023-2024 dans le majestueux quartier de Val de Grace, au coeur du 5e arrondissement de notre capitale. Pour applaudir les exploits de la styliste UK, de nombreuses personnes s'étaient réunies en France... dont tous les membres de sa petite famille.

Elle a tellement grandi

Ils forment ensemble l'un des clans les plus puissants du Royaume Uni, voire du monde entier. Et ils semblent plus soudés que jamais ! Dans les coulisses du défilé, comme en front row du show, Victoria Beckham a retrouvé son époux David Beckham, ainsi que leurs trois enfants Brooklyn, 24 ans, Cruz, 18 ans et Harper, 11 ans... qui est déjà une véritable petite demoiselle. "Elle a tellement grandi", écrit son père footballeur sur les réseaux sociaux, en partageant une photographie sur laquelle ils prennent la pose ensemble.

Victoria Beckham, enfin la paix avec sa belle-fille Nicola Peltz ?

Autre présence un brin surprenante, celle de Nicola Peltz, la jeune épouse de Brooklyn, qui aurait donc enterré la hache de guerre avec Victoria Beckham après de nombreux mois de discorde. Bien sûr, la créatrice n'a pas eu droit qu'à la visite et le soutien de ses proches. Elle a également retrouvé, du côté du Val de Grace, sa grande amie Eva Longoria, mais aussi la papesse de la mode Anna Wintour, Ashley Graham, la comédienne Camille Razat - qui s'est teint en rousse depuis la saison 3 de la série Emily in Paris -, Camila Coelho, Emili Sindlev, Olivia Culpo, Jourdan Dunn, Mia Regan, Sabrina Dhowre Elba, Charli Howard, Rosie Huntington-Whiteley, Lorena Rae, Anna Lewandowska, Celina Locks et son compagnon le footballeur Ronaldo, Paola Locatelli, Mathilde Warnier, Jessica Aidi, Olivia Neill ou encore Heart Evangelista. Sacré spectacle !