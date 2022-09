Victoria Beckham "le coeur brisé" à cause des tensions avec sa belle-fille Nicola, une proche en dit plus...

C'est décidément une guerre sans merci que se livrent Victoria Beckham et sa belle-fille Nicola Peltz. Et la situation ne va pas s'arranger de si tôt. Selon le Daily Mail, la mère et la femme de Brooklyn Beckham se confrontent dans une féroce guerre de l'image.

On sait depuis un moment que les tensions entre Victoria Beckham et Nicola Peltz ont surgi lorsque cette dernière s'apprêtait à épouser l'homme de sa vie en avril dernier. Selon une source proche du couple, l'ex Spice Girl n'aurait pas apprécié que la jeune femme de 27 ans ne porte pas la robe qu'elle avait choisie pour elle. Une robe issue de la marque de mode de Victoria Beckham. Finalement, l'épouse de Brooklyn Beckham avait opté pour une robe de la marque Valentino. La jeune femme s'était justifiée sur son choix dans une interview à Variety : "J'allais la mettre et je le voulais vraiment. Mais quelques mois plus tard, elle (Victoria Beckham) s'est rendue compte que son atelier ne pouvait pas le faire. Alors j'ai dû choisir une autre robe." Mais ce n'est pas tout car, lors de l'ouverture du bal sur le titre You Sang To Me chanté sur place par Marc Anthony, Nicola Peltz s'est fait voler la vedette par Victoria Beckham qui a finalement dansé avec son fils Brooklyn sur cette chanson. Un véritable pied-de-nez d'autant que le chanteur a fait plein d'éloges à la femme de David Beckham, laissant la jeune mariée Nicola effondrée.

Elle et Brooklyn ont toujours eu une relation si étroite

De son côté, Victoria Beckham a regretté que son fils Brooklyn n'ait pas passé les vacances cet été avec la famille Beckham. Un proche de la femme de David Beckham a même déclaré au Daily Mail que "Victoria aime avoir tous ses enfants autour d'elle" et que "c'est ainsi qu'elle aime le plus passer son temps." Cette source a également fait part du regret de Victoria Beckham d'en être arrivée là avec son fils et sa belle-fille : "Elle a toujours été si chaleureuse et si accueillante envers les copines de ses fils et a absolument adoré Nicola dès le premier jour. Mais les choses se sont compliquées et c'est bouleversant pour elle, elle a le coeur brisé. Elle et Brooklyn ont toujours eu une relation si étroite. C'était sa zone de confort lorsque les choses étaient difficiles dans le mariage Beckham (...) Victoria est habituée à ce que Brooklyn soit là pour ces événements familiaux, c'était triste pour elle qu'il ait disparu." Rendez-vous au prochain épisode !