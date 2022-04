Victoria Beckham : Quelles sont ses relations avec Nicola Peltz, sa belle-fille ?

C'est un évènement qui n'a fini de faire couler d'encre. Ce samedi 9 avril, Brooklyn Beckham a épousé sa fiancée américaine Nicola Peltz. Au sein du luxueux domaine du père de la mariée, le milliardaire Nelson Peltz, à Palm Beach (Floride), l'aîné des enfants de Victoria et David Beckham a dit oui à sa belle. Et pour l'occasion, l'ex-footballeur et l'ancienne membre des Spice Girls ont fait le déplacement par avion avec leurs enfants, tous plus élégants les uns que les autres. Pour ce grand jour, qui a coûté un total de 15 millions de livres, la jeune Nicola Peltz ne portait pas une robe signée par sa belle-mère mais griffée Valentino, et créée par Pierpaolo Piccioli. Mais au fait qu'elles sont les relations entre Victoria Beckham et sa belle-fille ?

Si cette relation est connue pour ne pas toujours être évidente, la créatrice et la jeune épouse de son fils Brooklyn Beckham ont de la chance. Victoria Beckham est même fan de sa belle-fille Nicola Peltz. En décembre 2020, la femme de David Beckham évoquait d'ailleurs sa relation dans l'émission Lorraine, comme le rapportait le site People. "On ne pouvait pas rêver mieux que cette adorable et charmante jeune femme", a révélé la mère Brooklyn, Romeo, Cruz et Harper Beckham. Évoquant le bonheur de son fils et sa belle-fille, elle n'a pas tarit d'éloge sur cette dernière. "Nicola est merveilleuse, a fait savoir la mère de famille de bientôt 48 ans. Elle est douce, gentille, c'est une jeune femme si charmante, chaleureuse, merveilleuse."