Mariage de Brooklyn Beckham : Main aux fesses en plein brunch pour sa femme Nicola Peltz !

C'est officiel ! Brooklyn Beckham, l'aîné de David et Victoria Beckham, n'est plus un coeur à prendre. Ce samedi 9 avril, le jeune homme de 23 ans a épousé sa chérie Nicola Peltz à Palm Beach. Après la grande fête, un brunch était aussi organisé pour célébrer un peu plus calmement l'entrée dans la vie maritale du couple. A l'image de la soirée de la veille, du beau monde avait répondu présent mais Brooklyn Beckham n'avait qu'un désir en ce premier jour d'homme marié : se retrouver seul avec son épouse.

L'alliance de Brooklyn Beckham est d'ailleurs bien visible. Sur des images dévoilées par le site Page Six, on découvre l'entrée des mariés dans la maison familiale des Peltz où les festivités ont eu lieu. Toujours près de sa chérie, Brooklyn Beckham lui emboitait le pas et en a profité pour lui glisser discrètement une main aux fesses ! Un geste parlant et plutôt hot qui n'a pas échappé à l'oeil aiguisé des photographes. A ce rythme-là, David et Victoria Beckham deviendront grands-parents dans très peu de temps.

Brooklyn Beckham et Nicola Peltz se sont dit 'oui' ce week-end dans la maison familiale de Nicola Peltz où des chapiteaux avaient été installés pour l'occasion. La jeune femme de 27 ans portait une sublime robe Valentino confectionnée rien que pour elle et dont les images ont été dévoilées par le Daily Mail. La cérémonie a débuté sur les coups de 18 heures. Les époux ont été mariés par un rabbin, dans la tradition juive. Après l'échange des voeux, Brooklyn Beckham a cassé un verre enveloppé dans un tissu avec son talon sous les yeux de sa soeur Harper, demoiselle d'honneur, et de Cruz et Romeo, également garçons d'honneur.

Parmi les invités, les parents de chacun des mariés évidemment mais également un parterre de stars. Eva Longoria, grande amie de Victoria Beckham, était de la partie au côté de son époux José Antonio Baston. Les deux stars du tennis Venus et Serena Williams ont aussi été aperçues à la fête tout comme Mel B, Spice Girl, Gordon Ramsay et sa femme ou encore Snoop Dog dont le showcase réservé pour cette occasion spéciale a réchauffé encore un peu plus l'ambiance caliente entre Brooklyn et Nicola.