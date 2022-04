Mariage de Brooklyn Beckham et Nicola Peltz : Harper angélique en blanc, Romeo chic avec sa chérie Mia Regan

Accompagné de sa chérie Mia Regan, Romeo était très élégant avec un smoking noir. Le fils de David et Victoria Beckham n'a pas lésiné sur les moyens pour faire honneur à son frère Brooklyn puisqu'il portait également un noeud papillon noir. De son côté, sa chérie portait une longue robe bleue en satin avec un sac vert flashy.

Parmi les invités conviés, la légende du tennis Serena Williams - vêtue d'une longue robe rose flashy - était également présente avec sa soeur Venus, habillée d'une robe noire en latex. Le chef cuisinier Gordon Ramsay et la star de Desperate Housewives Eva Longoria, ont également été aperçus en train de déguster des cocktails. Mel B a aussi fait sensation avec une longue robe glitter sertie de strass argentés.

Pour rappel, Brooklyn Beckham et Nicola Peltz ont interdit les téléphones portables à leur mariage. Tout comme David et Victoria Beckham, en 1999, les époux ont en effet souhaiter offrir l'exclusivité des photos de leur cérémonie au magazine Vogue. "C'est un bel événement, pas trop grand, ce sera black tie. La sécurité est renforcée et les centaines d'invités ont été priés de ne pas partager les photos des mariés car ils ont un accord exclusif avec Vogue, qui publiera les photos sur son site Internet", affirmait un proche au DailyMail.