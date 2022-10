Victoria Beckham, sur le point de divorcer de David ? Sa mise au point claire en interview !

Grosse frayeur pour les fans de David et Victoria Beckham ! Alors que le couple semblait très heureux et amoureux cet été, les plus observateurs ont ensuite remarqué que la styliste avait fait définitivement effacer le tatouage qu'elle portait au poignet contenant les initiales de son mari. Signe que leur union était sur le point de prendre fin ? Eh bien... pas du tout, selon "Posh", qui a balayé, ce jeudi, les rumeurs de divorce.

Interrogée dans l'émission Today dans le cadre d'un voyage à New York, l'ex-Spice Girl a tout simplement expliqué qu'elle ne trouvait plus ce tatouage à son goût ! Représentant "DB", les initiales de celui qu'elle a épousé en 1999, le dessin avait, selon elle "bavé" au cours des années et n'était "plus très joli" après tant de temps.

"J'ai ces tatouages depuis longtemps et ils n'étaient plus vraiment fins comme je les aime", a-t-elle tout simplement raconté, expliquant que si son mari et ses fils ont de "magnifiques" tatouages, les siens ne lui plaisent plus trop. "Ils étaient trop épais, avaient bavé un peu. Ils n'étaient plus très beaux. Ce n'est rien de plus que cela", a-t-elle dévoilé.

"Les médias ont commencé à spéculer, est-ce que j'étais sur le point de quitter mon mari ? Non, j'en avais juste marre de mon tatouage, c'est aussi simple que ça", a-t-elle enfin conclu. Il faut dire que les rumeurs avaient été largement démenties lorsque David Beckham était venu à Paris soutenir sa femme pour son premier défilé lors d'une Fashion Week. Très émue, elle l'avait pris dans ses bras à la fin du show, montrant bien à leurs fans que tout va bien entre eux.

Un défilé auquel se trouvaient ses quatre enfants (Brooklyn, 23 ans, Romeo, 20 ans, Cruz, 17 ans, et Harper, 11 ans), mais également sa belle-fille Nicola Peltz, qui a épousé son fils aîné en avril dernier et avec qui on la disait gravement brouillée depuis quelques mois. Un geste qui semble l'avoir touchée... en tout cas en interview, elle n'a dit que du bien de ce mariage célébré à Miami dans la propriété familiale de la jeune femme.