Victoria Beckham portée par David à Saint-Tropez, devant leur fils Cruz amoureux

Les Beckham sont en vacances et c'est à Saint-Tropez qu'ils ont décidé de passer quelques jours avec leurs plus jeunes enfants, Cruz, 17 ans, et Harper, 11 ans. L'occasion pour le couple de se retrouver comme dans leurs plus jeunes années. Et les amoureux ne se refusent rien. Au programme jet-ski, yacht de luxe – à près de 1,8 millions d'euros – mais aussi karaoké. En effet, comme dévoilé fièrement par David Beckham, son épouse Victoria Beckham a retrouvé son personnage de Posh Spice le temps d'une soirée au karaoké, en reprenant le légendaire Stop des Spice Girls, avec une choré en prime. "Juste pour toi", a commenté la mère de quatre enfants, Brooklyn, 23 ans, Romeo, 19 ans, Cruz et la jeune Harper.

Après ce concert particulier, l'ex-légende de Manchester United et son épouse ont été photographiés à bord d'un bateau avec leurs enfants, et quelques amis, afin de se rendre sur la plage des Salins à Saint-Tropez. Ils ont pu y passer l'après-midi dans une résidence privée. Parmi leurs amis, on pouvait compter la présence de Bobby Rich, célèbre coach sportif. Et si l'aîné de leurs enfants, Brooklyn est désormais marié à la belle Nicola Peltz, leur jeune Cruz n'est lui aussi plus un coeur à prendre. Et sa nouvelle petite amie Tana Holding a été invitée à se joindre à eux par ses parents. Le couple a notamment été aperçu Chez Loulou, à Ramatuelle.

David Beckham, toujours gentleman après 23 ans de mariage

Si cela fait plus de 23 ans que David et Victoria Beckham sont mariés, cela n'empêche pas l'ancien footballeur d'être toujours aussi gentleman. L'ex-joueur du Real Madrid et du PSG a été vu portant dans ses bras sa femme afin de l'emmener jusqu'à l'annexe du yacht ancré dans la baie pour éviter qu'elle ne pose ses pieds dans les algues échouées au bord de l'eau.