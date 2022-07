David et Victoria Beckham à Saint-Tropez en famille : leur fille Harper a bien grandi, une vraie ado !

De son côté, Harper a aussi profité de l'eau cristalline du sud de la France tout comme son frère Cruz qui semblait très amoureux de sa chérie. Il y a quelques jours, le couple avait d'ailleurs été repéré au restaurant de plage Chez Loulou à Ramatuelle, près de Saint-Tropez, selon le Dailymail.

Une source aurait également déclaré au Sun : "Ils forment un couple vraiment adorable et elle est terre-à-terre et vraiment amusante. Elle n'est pas effrayée par la célébrité de Cruz et d'où il vient." Récemment séparé de son ex-petite amie Bliss Chapman, le jeune homme avait été en couple pendant près de 18 mois avec son ex mais aurait décidé de la quitter en mars dernier.

Craquante, la petite dernière du clan Beckham a fêté le 10 juillet dernier son 11ème anniversaire. Comme toujours, ses parents lui ont adressé de tendres mots via les réseaux sociaux. "Joyeux anniversaire à ma jolie fille, 11 ans aujourd'hui je n'arrive pas à y croire ! Tu es la plus belle des petites filles avec le plus grand coeur qui soit ! Nous t'aimons tous très fort. Avec amour, papa". lui a écrit David, "Joyeux 11e anniversaire à notre petit centre du monde ! La personne la plus douce, gentille et belle que nous pouvions imaginer ! Nous t'aimons tous très fort !" a de son côté écrit Victoria. Une vraie ado qui semble (pour le moment en tout cas) rester sage comme une image.