David Beckham se moque de Victoria pour sa morning routine très particulière !

David Beckham est un blagueur est il l'a encore prouvé en prenant pour cible... sa femme ! Les deux stars anglaises ont beau former l'un des couples les plus populaires de la planète, cela ne les empêchent pas de ne pas se prendre au sérieux. Mariés depuis 23 ans, les deux tourtereaux n'ont pas manqué l'occasion de célébrer ce beau moment dans l'une de leurs villes préférées, Paris. "On aime Paris. À chaque fois qu'on a quelque chose à célébrer, on vient ici", a indiqué l'ancien sportif sur son compte Instagram. Une journée très romantique avec repas en face de la Tour Eiffel et dîner avec champagne. "Journée très spéciale aujourd'hui où nous célébrons dans notre happy place", a renchéri Victoria.

Après ce beau moment à deux dans la ville des amoureux, David et Victoria se sont offerts quelques jours de vacances au bord de la mer, au bord d'un yacht et vacances ou non, l'ancienne membres des Spice Girls continue de s'entraîner, ce qui fait beaucoup rire le père de Brooklyn. Sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 74 millions d'abonnés, le beau gosse de 47 ans a publié une courte vidéo il y a deux jours qui a bien fait rire ses abonnés. Au début, on voit simplement David installé à l'intérieur du bateau, lunettes sur le nez et impassible. En commentaire de sa publication, il prévient les internautes : "Attendez un peu".

Matinée sportive pour Victoria et café pour David

Puis, tout d'un coup, on voit Victoria Beckham apparaître à travers la fenêtre en pleine séance de sport. Amusé par la situation, David finit par s'amuser de la situation et par sourire. "Je ne peux même pas boire un café tranquille sans que Vic ne soit en train de se jeter en avant", ajoute-t-il avec des smileys qui montrent son amusement. Sa femme n'a pas tardé à lui répondre avec un petit tacle bien senti : "On dirait bien que j'ai perdu mon partenaire d'entraînement pendant ces vacances David !".