David et Victoria Beckham fêtent leur 23 ans de mariage : images de leur dîner "super chic" à Paris

Tous les couples ont leur ville favorite et pour ​​David et Victoria Beckham , c'est Paris ! Le couple a fêté hier son 23e anniversaire de mariage, après un mariage en grande pompe le 4 juillet 1999, à l'époque où la chanteuse fait encore partie des Spice Girls et l'ancien footballeur évolue lui du côté de Manchester United, où sa carrière est en train de décoller. Quelques mois auparavant, leur premier enfant, Brooklyn, est né à Londres et trois autres suivront pour l'un des couples les plus populaires de la planète.

Vingt-trois ans plus tard, l'amour est toujours au rendez-vous pour les deux tourtereaux qui viennent d'assister au mariage de leur fils aîné il y a quelques mois. Pour célébrer cette date unique, David et Victoria Beckham ont décidé de se rendre dans leur ville de coeur, Paris. Sur leurs comptes Instagram respectifs, ils ont partagé plusieurs photos et vidéos de ce beau moment à deux. "On aime Paris. À chaque fois qu'on a quelque chose à célébrer, on vient ici", écrit l'ancien sportif de 47 ans en utilisant les couleurs du drapeau français. Pour l'occasion, le couple avait prévu un superbe dîner très romantique, avec vue imprenable sur la capitale et la Tour Eiffel.

Ballon en forme de coeur et vue imprenable sur Paris

Une nuit magique pendant laquelle les amoureux ont pu profiter d'un repas d'exception et d'un vin exceptionnel. "Une soirée spéciale veut dire une bouteille spéciale", écrit David Beckham sur sa photo. Très chics pour l'occasion, les stars anglaises ont profité de ce beau moment pour lancer dans les airs un joli ballon rouge en forme de coeur, comme un symbole de leur amour. Sur les vidéos qu'ils ont partagées sur Instagram, on voit le ballon flotter dans les airs et passer devant la Tour Eiffel pour un moment très romantique. "Journée très spéciale aujourd'hui où nous célébrons dans notre happy place", ajoute Victoria sur sa vidéo (les photos et vidéos sont à retrouver dans le diaporama).

Une superbe journée dont David et Victoria Beckham se souviendront certainement pendant longtemps !