David et Victoria Beckham : Leur incroyable mariage dans un château, l'union d'une décennie en photos

Au Royaume-Uni, il y a la famille royale... et les Beckham ! Riches, populaires et influents, le couple constitué de l'ancien footballeur David Beckham et de l'ex-Spice Girl, Victoria, est véritablement légendaire et fait rêver les fans depuis plusieurs décennies. Depuis l'annonce de leurs fiançailles, en réalité, en 1998.

A l'époque, tous les deux sont au top de leur carrière : les Spice Girls font salles combles lors de leurs concerts, leurs disques se vendent par millions et leurs chansons très pop sont reprises par toutes les adolescentes du monde. David Beckham, quant à lui, est un footballeur reconnu autant pour son physique avantageux que pour ses qualités avec un ballon. Tous les deux tombent amoureux et décident de se marier en juillet 1999, quelques mois après la naissance de leur premier enfant, Brooklyn.

Et si celui-ci, qui a bien grandi, épousera sa fiancéeNicola Petz lors d'une cérémonie qui s'annonce grandiose ce samedi, autant dire que ses parents n'avaient rien à lui envier, puisqu'eux aussi ont vécu un jour de rêve lors de leur mariage. Dans une ambiance différente, cela-dit, puisque si Brooklyn va épouser sa compagne sur une plage privée de Floride, devant la villa à 77 millions de dollars de sa belle-famille, ses parents avaient quant à eux choisi le château de Luttrellstown en Irlande, où la Reine Victoria a plusieurs fois séjourné.

Si le couple, star des affaires, est très riche aujourd'hui (on estime leur fortune à près de 400 millions de livres sterling), ils financent à l'époque leur union en vendant les photos de la cérémonie au magazine OK!. Une belle opportunité qui leur permet de vivre une journée de rêve. Victoria Beckham porte deux robes de mariée : la première en satin écru signée Vera Wang, bustier avec un jupon large, qu'elle avait associée avec une tiare argent et or et un collier, cadeau de son mari.