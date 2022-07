Harper Beckham choquée et "dégoûtée" : ces détails du passé de sa mère qu'elle critique vivement

Pendant plusieurs années, les Spice Girls, dont Victoria Beckham faisait partie, ont fait danser le monde entier à travers des tubes planétaires comme Wannabe ou Say you'll be there. Le tout dans des tenues parfois assez sensuelles. Un peu trop d'ailleurs, selon Harper Beckham, la fille de Victoria et David. "Elle m'a dit récemment : 'Maman, j'ai vu des photos de toi quand tu étais dans les Spice Girls et tes jupes étaient tout simplement inacceptables. Elles étaient trop courtes'", a révélé sa mère dans une interview accordée à l'édition australienne du magazine Vogue le 3 juillet 2022.

"Puis David a pris la parole et a dit : ''Absolument, Harper ! Elles l'étaient vraiment, vraiment'. Et elle était en fait assez dégoutée de voir à quel point mes jupes étaient courtes", a-t-elle poursuivi. Des propos très crus de la part de la jeune fille, qui ne veut "absolument pas" porter ce genre de jupe un jour dans sa vie, comme l'a révélé sa maman dans cet entretien. Victoria Beckham a également raconté que sa fille n'avait pas encore accès aux réseaux sociaux car elle était très consciente de la cruauté dont peuvent faire preuve certains internautes.

Un amour qui dure

Une jeune fille modèle donc, qui est la petite dernière de la famille. Elle est née le 10 juillet 2011, soit plus de six ans après la naissance de son grand frère Cruz, aujourd'hui âgé de 17 ans et récemment au coeur d'une polémique à cause d'un shooting photo. Brooklyn, qui s'est mariée avec Nicola Peltz en avril dernier, et Roméo James viennent compléter la fratrie.

Ils sont tous nés de l'union entre Victoria et David Beckham, qui s'étaient dit oui le 4 juillet 1999 au terme d'une magnifique cérémonie. Lundi dernier, le couple fêtait donc ses 23 ans de mariage. Un anniversaire que les deux tourtereaux ont décidé de célébrer autour d'un dîner "super chic" à Paris, réputée pour être la ville de l'amour. "On aime Paris. À chaque fois qu'on a quelque chose à célébrer, on vient ici", a expliqué l'ancien footballeur sur son compte Instagram, lui qui a évolué dans l'équipe de la capitale avant de prendre sa retraite.