David et Victoria Beckham : Leur fils Cruz critiqué pour ces photos qui font beaucoup parler...

En 2022, ce sont les enfants de stars et les influenceurs qui règnent sur la planète Mode ! Cruz Beckham est le dernier en date à profiter de la tendance. Le fils de David et Victoria Beckham se lance à son tour dans le mannequinat et pose pantalon baissé sur sa toute première couverture de magazine. Sa série photo a fait réagir...

Comme ses grands frères Brooklyn et Romeo Beckham (22 et 19 ans), Cruz Beckham se découvre une vocation de modèle ! L'adolescent de tout juste 17 ans apparait sur les images de son tout premier shooting pour le magazine i-D. Il en fait la couverture et y figure coiffé de cheveux colorés en rose, torse nu et uniquement vêtu d'un caleçon blanc, son jean Balenciaga baissé aux chevilles. Sa pose est inspirée de celle de son papa David Beckham, en couverture d'un numéro du magazine Arena Homme Plus datant de 2000.

Sur les autres photos de son editorial, un Cruz Beckham à l'allure très emo insiste à montrer ses grillz et tatouages. Les internautes n'y sont pas restés insensibles ; certains l'ont félicité et complimenté pour sa figuration dans le nouveau i-D, et d'autres ont dénoncé le népotisme dont jouit le jeune homme, ainsi que la sexualisation d'une personne mineure.