Nicola Peltz mariée à Brooklyn Beckham : elle exhibe son énorme alliance lors d'une sortie en amoureux

Elle va en rendre jalouses plus d'une ! Depuis quelques jours la nouvelle femme de Brooklyn Beckham, Nicola Peltz ne cesse d'exhiber son incroyable et volumineuse alliance. Dans les rues de New-York ou sur Instagram, la pierre précieuse ne quitte plus la jeune femme...

Après le mariage de la démesure, l'alliance tout aussi folle de Nicola Peltz. La comédienne de 27 ans a été vue une première fois avec son incroyable bague (un diamant estimé à 46 000 euros) ce mercredi à New-York à l'occasion d'une sortie en amoureux au restaurant Cipriani. Les deux tourtereaux avaient alors opté pour des tenues ultra relax puisque Brooklyn portait un jean baggy, une paire de baskets blanches et un surprenant sweat gris Microsoft. Nicola, dans un style tout aussi décontracté, est apparu très chic dans un jean large et un haut noir relevé par des bottes Versace. Une occasion que le couple, vu au Met Gala, a saisi pour afficher fièrement leurs alliances au nez et à la barbe du monde entier (voir photos ici) !

Jeudi, la belle blonde avait récidivé en partageant une série de photos sur Instagram où on la voit nous présenter crânement le fameux anneau sur des selfies miroir. Une bague vraiment énorme ! "J'ai pris ces photos il y a juste deux heures" avait commenté avec nonchalance l'actrice de Bates Motel. "Mon magnifique bébé" s'était empressé de commenter avec enthousiasme le nouvel époux de la jeune femme.