Victoria Beckham bouleversée : le kidnapping de sa fille Harper évité de justesse !

Peu habituée aux effusions de joie, Victoria Beckham a effectivement de quoi se faire du mouron. Le 12 juillet 2022, l'ancienne star des Spice Girls a révélé être victime de harcèlement et être très inquiète pour sa fille Harper. Et pour cause, sa cadette aurait failli se faire kidnapper plusieurs fois par une femme répondant au nom de Sharon Bell à la sortie de l'école. Dans une déclaration transmise au tribunal correctionnel de Westminster par le couple Beckham, on apprend ainsi que l'accusée s'est présentée plusieurs fois dans l'établissement scolaire d'Harper Beckham, prétextant être sa mère, afin de pouvoir l'emmener avec elle.

"J'ai essayé de faire très peu d'histoires car je suis très inquiète de l'effet que cela peut avoir sur Harper. J'ai essayé de la protéger et je suis inquiète pour sa sécurité", a indiqué Victoria Beckham dans sa déclaration. Très angoissée par les agissements de Sharon Bell, la chanteuse "a maintenant peur de sortir" de chez elle par crainte de la croiser a ajouté le procureur Arizuna Asante. "Cela a rendu les choses difficiles pour elle. Elle est inquiète, surtout quand Harper part en voyage scolaire." a-t-il confié devant le tribunal.

La femme savait où je vivais...

Cela ne date pas d'hier que Sharon Bell harcèle le clan Beckham puisqu'ils sont confrontés à ses lettres de menaces depuis maintenant 5 ans. Si la jeune femme n'envoyait qu'au départ de "simples" mots d'admiration, ses courriers sont vite devenus très agressifs envers la famille Beckham. "J'avais l'impression que le langage dans les lettres s'intensifiait et devenait plus émotionnel et menaçant envers moi et ma famille et cela m'inquiétait. Les lettres étaient de plus en plus menaçantes et, de toute évidence, la femme savait où je vivais. J'étais inquiet de ce qu'elle allait faire ensuite", a expliqué l'ancien footballeur de 47 ans.

Pour le moment, Sharon Bell a été inculpée pour harcèlement mais n'a pas été convoquée au pénal. Semblant souffrir de troubles psychiatriques graves, elle a reçu une ordonnance de protection indéfinie contre le harcèlement, qui lui interdit de prendre contact avec ses victimes, en l'occurrence toute la famille Beckham.