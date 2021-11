Geri Halliwell (Spice Girls) dévastée : son grand frère est mort

Au sein des Spice Girls, Geri Halliwell était la jolie rousse sexy et débordante d'énergie ! Son entrain naturel fait désormais place au deuil. La chanteuse est dévastée après la mort soudaine de son grand frère, Max.

Max Halliwell avait 54 ans. Il est décédé mercredi 17 novembre à Berkhamsted, dans le comté de Hertfordshire, où il résidait. Des agents de police et une ambulance étaient intervenus à son domicile après un appel passé à 9h40. Max Halliwell a été emmené d'urgence à l'hôpital et y a été prononcé mort. La police a précisé que la piste criminelle était écartée. Le défunt subira une autopsie pour déterminer la cause exacte de sa disparition.

"C'est une info terrible, dévastatrice et déchirante, et Geri est complètement brisée. Elle vit un traumatisme depuis qu'elle a appris que Max a été emmené à l'hôpital et qu'elle a découvert l'issue fatale, à laquelle tous les proches de la famille espéraient échapper", a indiqué une source citée par le tabloïd The Sun.

Au moment de la mort de son frère, Geri Halliwell était au Qatar. Elle accompagnait son mari Christian Horner, directeur de l'écurie de Formule 1 Red Bull Racing, au Grand Prix du Qatar.