Geri Halliwell : Sa fille Bluebell a déjà 14 ans, découvrez sa métamorphose !

Tous ceux qui sont nés après le mois de février n'ont pas beaucoup de chance en cette année 2020. Les anniversaires, avec la pandémie de coronavirus qui menace quiconque, c'est à domicile que ça se passe ! Et ce, qu'on soit une célébrité ou non. C'est ainsi que Bluebell, la fille aînée de Geri Horner – anciennement Geri Halliwell, a.k.a Ginger des Spice Girls – a célébré ses 14 ans : à la maison, avec la famille. Sur son compte Instagram, la chanteuse a partagé quelques photographies de cette journée si spéciale, précisant que le bowling dont rêvait la jeune fille avait dû se faire dans leur demeure située à Oxfordshire, dans le sud-est de l'Angleterre, avec des quilles de fortune.

On ne pourra pas pour autant dire que Bluebell n'a pas passé un très joyeux anniversaire. Entourée de quatorze ballons métalliques, symboliques, la reine du jour a eu droit à une jolie liste de cadeaux et à des cartes de voeux... dont une, adorable, fabriquée par son petit frère de 3 ans Montague. Sur cette jolie missive que maman a dévoilé sur les réseaux sociaux, l'enfant a apposé l'empreinte de sa main à l'aide d'une peinture bleutée et a écrit – avec un peu d'aide, peut-être ? – quelques messages, comme "Je t'aime tellement fort", "Viens ici !", "Est-ce que tu vas bien ?" ou encore "Bluebell, raconte-moi une histoire !"

On peut observer que Bluebell jeune pré ado, a bien changé !