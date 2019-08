Mel B et Geri Halliwell : Après le scandale, elles sont enfin réconciliées !

En mars 2019, Mel B (44 ans) faisait une révélation choc. Interrogée par Piers Morgan dans l'émission Life Stories, la chanteuse confiait avoir couché avec Geri Halliwell (47 ans) à l'époque des Spice Girls. Elle déclarait :"Elle va me détester de dire ça, parce qu'elle vit très bourgeoisement dans une maison à la campagne avec son mari. Mais c'est un fait. C'est arrivé, on en a rigolé et c'est tout.(...) Ça n'est arrivé qu'une fois." Une nouvelle qui avait évidement provoqué un véritable buzz dans les médias.

Le 4 août 2019, l'ex-femme de Stephen Belafonte avoue s'être sentie dépassée par le scandale qu'elle avait ainsi engendré. Elle expliquait au magazine Event mag : "La presse et les médias sociaux ont vraiment exagéré les choses, et oui, cela a été tendu suite à cela entre Geri et moi pendant un certain temps." Elle raconte : "Je lui ai envoyé un texto le soir où j'ai participé au spectacle de Piers Morgan et lui ai expliqué ce qu'il avait dit et comment j'avais répondu." Une brouille qui tombait mal puisque les Spice Girls étaient sur le point de débuter leur tournée événement Spice World 2019. Elle déclarait : "C'était gênant. Nous n'avions plus l'habitude d'être ensemble tous les jours, sur scène, de répéter, de nous remettre dans le mode Spice Girls, et puis il y avait tous ces gros titres à propos de notre relation sexuelle."

Heureusement, les deux chanteuses semblent s'être réconciliées aujourd'hui. Selon JustJared, Mel B aurait confié à Event mag : "Geri et moi sommes réconciliées maintenant. La dernière nuit à Wembley, Geri a fait quelque chose qui, je pense, comptait plus pour moi que pour aucune des autres filles. Elle a dit qu'elle était désolée d'avoir quitté le groupe en 1998. Nous avions été si proches, et quand elle avait décidé de partir, elle n'avait jamais vraiment expliqué pourquoi, et n'avait jamais vraiment dit désolée jusqu'à il y a quelques semaines." Avant de poursuivre : "Elle m'a fait un gros câlin après l'avoir dit et nous avions toutes les deux les larmes aux yeux parce que nous savions qu'au fond de nous, il fallait le dire depuis longtemps." Finalement, tout est bien qui finit bien !