Victoria Beckham : 3 mois après le mariage, c'est déjà la guerre avec sa belle-fille Nicola !

Alors, y aurait-il eu une dispute pendant les quelques jours que toute la famille Beckham a passé à Miami avant et après l'union de l'aîné de la famille ? Personne ne le sait, le clan restant très soudé en apparence, mais il est possible que l'ex-footaballeur et l'ancienne Spice Girl n'aient pas très bien vécu ce mariage où ils étaient apparus absolument superbes et très émus.

Et voir leur fils s'éloigner n'est sûrement pas facile non plus : le jeune homme habite aux Etats-Unis avec sa femme et semble très proche de sa belle-famille, la richissime famille Peltz. D'ailleurs, tous deux ont placé ce patronyme avant celui de Beckham dans leur nom de famille de couple marié... Une preuve, pour certains experts d'Instagram, que les choses sont en train de changer entre l'ainé du clan Beckham et ses parents.

Surtout qu'il se murmure que Nicola, au caractère bien trempé, ne s'entendrait pas du tout avec Mia Reagan, l'ex-petite amie de Romeo Beckham qui collabore énormément avec Victoria. Les deux jeunes femmes, qui se suivent cependant sur les réseaux sociaux, ne montrent rien en public mais leur relation serait extrêmement tendue.

Il faut dire que si "Posh" est réputée pour ses exigences et ses manières parfois un peu sévères, Nicola semble être faite du même bois : refusant l'offre de sa belle-mère de l'aider pour sa robe de mariée, elle avait tout choisi seule et avait arrêté ses choix sans laisser à ses beaux-parents la possibilité de donner leur avis.

Actuellement en vacances en Italie avec son mari et leur petite dernière, Harper, l'ex-Spice Girl n'a fait aucun commentaire sur les rumeurs, préférant offrir à ses abonnés une photo de son époux en maillot de bain... et en sous-titrant, avec beaucoup d'humour, "De rien !".