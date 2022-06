Victoria Beckham, diva ingérable ? Un chef balance sur les exigences "jamais vues" de la star

Ne pas se sentir dans son assiette, c'est un peu le comble pour un chef. Mais c'est bien ce qu'a ressenti Dani Garcia, cuisinier espagnol de 46 ans, lors de la soirée organisée pour le mariage de Sergio Ramos et Pilar Rubio. En 2019, le couple fait appel à lui pour régaler les nombreux invités qu'ils souhaitent voir participer à l'un des plus beaux jours de leur vie. Parmi eux, David et Victoria Beckham.

Tout s'est parfaitement déroulé pour Dani Garcia, heureux de pouvoir satisfaire les papilles de tous les convives ou presque. Interviewé dans l'émission El Hormiguero, le chef trois étoiles a fait part de la mauvaise expérience qu'il a vécue avec Victoria Beckham. Lui, qui s'était donné du mal pour élaborer un menu parfait pour l'occasion, a dû tout modifier pour elle : "C'était très triste parce qu'on a fait tellement d'efforts, pas seulement moi et mon équipe, mais aussi les futurs mariés et tout le monde pour créer un menu unique, a-t-il indiqué. Son assiette était totalement différente et basée uniquement sur les légumes."