David Beckham célèbre l'anniversaire de Victoria... en montrant ses fesses !

Après avoir célébré le mariage de Brooklyn, le clan Beckham s'est réuni pour le 48eme anniversaire de l'ex Spice girl Victoria ! C'est sur le yacht familial que la petite sauterie avait lieu en compagnie des proches de la star. Sur les réseaux sociaux, David n'a pas manqué d'humour pour rendre hommage à sa chérie...

Les Beckham n'ont pas l'air d'être fatigués des célébrations à la pelle. Après avoir ébloui le monde entier en organisant l'un des mariages les plus clinquants de l'année, la famille était de nouveau réunie - dans une ambiance toujours aussi luxueuse puisqu'elle s'est retrouvée sur le yacht de David et Victoria. Romeo et sa compagne Mia Regan étaient présents sur le bateau ainsi que Cruz et Harper, les autres enfants de Victoria. La vedette du jour a été vue sur la terrasse vêtue d'une robe noire très courte et moulante. Comme à son habitude elle arborait ses fameuses lunettes de soleil si glamour. Posh a également pu compter sur la présence de David Grutman, un fameux propriétaire de bars et de clubs de Miami qui connait les nuits floridiennes comme sa poche ! Pour rappel, la famille Beckham a quitté Los Angeles pour s'installer à Miami, là où vit déjà la famille de leur désormais belle-fille, Nicola Peltz. David est même devenu le fondateur et propriétaire du club de foot de la ville.

Et sur Instagram, l'ex footballeur n'a pas manqué sa cible. Il a publié une série de photos en l'honneur de sa femme non sans humour. En effet, Après avoir partagé plusieurs clichés plus ou moins classiques (mais charmants) du couple à l'occasion d'une fête ou d'un dîner romantique, le retraité du ballon a dévoilé une photo... des fesses de sa compagne ! Sur la fameuse image, on découvre Victoria Beckham de dos en train d'effectuer des assouplissements durant sa séance de sport (voir diaporama). David avait alors apposé l'emoji pêche (qui évoque le popotin) et légendé "l'anniversaire de cette fille". Sacré David !