Brooklyn Beckham et Nicola Peltz, soutien gorge apparent : couple soudé devant Naomi Campbell, Zendaya et Léna Situations

La Fashion Week a comme chaque fois attiré son lot de stars à Paris. Et pour découvrir les nouvelles collections de leurs créateurs fétiches, elles sont nombreuses à se presser chaque jour durant cette semaine de la mode aux défilés les plus prisés. Ce dimanche 2 octobre, c'est Valentino qui a retenu l'attention de tous les plus férus de mode et les célébrités étaient en nombre pour découvrir les dernières créations de Pierpaolo Piccioli. Ainsi, se sont déplacées dans les halles du Carreau du Temple, dans le 3e arrondissement de Paris, Brooklyn Beckham et son épouse Nicola Peltz. Soutien gorge apparent, la belle-fille de Victoria Beckham, avec laquelle elle semble être en froid, était ravissante au bras de son mari, fils aîné des Beckham.

Le rose Barbie était à l'honneur et Paola Locatelli, comme d'autres nombreuses influenceuses invitées, avait opté pour cette superbe couleur en total look. Il y avait aussi beaucoup de noir, couleur qu'a choisie Tina Kunakey, superbe dans un épais manteau, jambes nues et cheveux attachés, à l'instar de Bilal Hassani ou Camelia Jordana, incognito. Pendant que sa meilleure amie la créatrice Amina Muaddi était toute de violet vêtue. Là aussi un color block qui a marqué cette collection Valentino. Les invités, qui ont pu découvrir la collection imaginée par Pierpaolo Piccioli pour la griffe italienne, semblaient donc comme une assemblée maculée de taches rose. Pendant que sur le podium se succédaient des looks où le monogramme noir sur beige s'est inscrit en rupture de cette vague rose Barbie.

Naomi Campbell et Zendaya chics et complices

Des tons nude très chics qui ont dû plaire aux invités de marque de ce défilé, comme Naomi Campbell notamment qui a pris la pose auprès d'une Zendaya somptueuse. En front row, la star de Dune était déjà ornée de ce nouveau motif baptisé Toile Iconographe, étant l'ambassadrice de la marque. On a également pu compter la présence de Christine Quinn, Florence Pugh, Erykah Badu, Jenna Ortega, Madelaine Petsch, Ashley Park, Dove Cameron, Gilda Ambrosio ou encore Sarah Lysander, meilleure amie de Dua Lipa, et Lena Mahfouf, elle aussi tout de noir vêtue.