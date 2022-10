Tina Kunakey, Camélia Jordana et Bilal Hassani... défilé de looks noirs chez Valentino

Ce dimanche 2 octobre se tenait le défilé Valentino collection femme prêt-à-porter printemps/été 2023 dans le cadre de la Fashion Week qui se poursuit jusqu'au mardi 4 octobre à Paris. Une fois de plus, les stars étaient au rendez-vous. Parmi celles-ci figuraient l'incontournable Naomi Campbell, Nicola Peltz accompagnée de son mari Brooklyn Beckham mais aussi un trio 100% français avec Tina Kunakey, venue sans son compagnon Vincent Cassel, Camélia Jordana et Bilal Hassani.

Tina Kunakey, cheveux bruns attachés, était vêtue d'un long manteau noir XXL qui laissait apparaître une partie de ses jambes. Camélia Jordana, quant à elle, est apparue avec une longue et magnifique robe de soirée noire à manches longues. Une tenue très proche de celle de son camarade Bilal Hassani. Autant dire que le noir était le code couleur du défilé car, mis à part Tina Kunakey, Camélia Jordana et Bilal Hassani, d'autres personnalités comme Zendaya ou encore Selma Hayek, venue avec son mari François-Henri Pinault, étaient également habillées en noir.

Camélia Jordana plus sublime que jamais à la Fashion Week

Déjà présente lors de la Fashion Week de Milan (Italie) qui s'est tenue du 21 au 25 septembre, Tina Kunakey avait fait sensation lors du défilé Adidas by Stella McCartney le 22 septembre dernier. La jeune femme de 25 ans arborait un ensemble animal issu de la collection printemps/été 2023 d'Adidas. Plus récemment, jeudi 29 septembre, la maman d'Amazonie (3 ans) est apparue au défilé Off White du designer Ibrahim Kamara collection printemps/été 2023 vêtue d'une longue veste de costume beige en guise de robe. Camélia Jordana, présente lors de l'ouverture le lundi 26 septembre dernier, est apparue plus sublime que jamais avec un manteau en cuir à la soirée Calzedonia au Palais Brongniart de Paris. Qu'on se le dise, la Fashion Week est l'occasion pour les célébrités de se surpasser côté look !