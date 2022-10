Carla Ginola très décolletée, Thylane Blondeau canon face à une chanteuse au maquillage effrayant à la Fashion Week

La Fashion Week 2022 continue de faire les beaux jours de la capitale parisienne jusqu'au mardi 4 octobre. Et ce samedi 1er octobre avait lieu le défilé Monot Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/été 2023. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les femmes étaient nombreuses ce samedi. Parmi elles figuraient : Ariana DeBose, Normani Kordei Hamilton, Isabeli Fontana, Dave Cameron, Davika Hoorne, Shailene Woodley ou encore Valentina Ferragni. Toutes se sont affichées plus belles que jamais.

Doja Cat méconnaissable avec son maquillage bleu et blanc

Thylane Blondeau et Carla Ginola, deux filles de stars (l'une fille de l'ancienne animatrice télé Véronika Loubry et l'autre fille de l'ex-footballeur David Ginola, également animateur télé) étaient aussi présentes ce samedi tout comme la rappeuse Doja Cat. La première est apparue avec une robe noire classique et canon. Un look un peu plus simpliste que celui qu'elle portait la veille au Four Seasons Hôtel George V pour le dîner "Trophée Forbes". En effet, la jeune femme de 21 ans avait fait sensation avec une longue robe scintillante qui laisse apparaître sa poitrine. La seconde, quant à elle, arborait une longue veste noire, décolletée jusqu'au nombril. Quelques jours plus tôt, le mercredi 28 septembre, la jeune femme apparaissait tout sourire et ultra sexy au défilé Rochas Collection Prêt-à-porter Printemps/été 2023 avec des cuissardes aux motifs bleus qui mettaient en valeur ses longues jambes. Le tout sous une robe bleue à bretelles épaisses.

En revanche, Doja Cat était méconnaissable avec son visage orné d'un maquillage bleu et blanc. Elle était même effrayante ! La rappeuse - qui fêtera ses 27 ans le 21 octobre prochain - arborait aussi une robe de couleur noir qui en montrait beaucoup. Elle avait en tout cas de quoi se faire remarquer aux yeux des photographes !