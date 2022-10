Thylane Blondeau se met à nu : robe entièrement transparente et poitrine exposée, pour un très chic dîner

Depuis lundi dernier, Paris accueille sa nouvelle Fashion Week. Un temps fort dans la vie de la capitale française. Les plus grandes maisons présentes leurs plus grandes collections, les stars affluent des quatre coins du monde... Et les soirées s'enchaînent en même temps que les défilés.

Vendredi 30 septembre, le somptueux hôtel Four Seasons Hôtel George V, situé non loin des Champs-Elysées, organisait une grande soirée en son écrin. L'établissement cinq étoiles a accueilli le grand dîner "Trophée Forbes", évènement très chic qui a attiré de nombreuses personnalités. Parmi elle, Thylane Blondeau.

Mannequin de 21 ans en pleine ascension, la fille de Veronika Loubry et Patrick Blondeau a fait sensation. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la jeune femme n'avait pas froid aux yeux. Thylane Blondeau s'est présentée à ce très chic dîner dans une longue robe scintillante laissant apparaître sa poitrine. Ses longs cheveux attachés, son maquillage dans les tons vert électrique pour s'accorder avec sa robe, Thylane Blondeau était tout simplement sublime.

Un peu plus tôt dans la semaine, le jeune mannequin avait marqué les esprits en défilant une nouvelle fois pour Etam. Elle avait foulé le catwalk à deux reprises, dont l'une dans un body découpé. De nombreux personnalités l'avaient admiré dont Léna Situations qui avait joué la carte de la lingerie en dévoilant ses fesses avec un string. Hier soir, Thylane Blondeau a fait encore plus fort qu'elle...

Lors du grand dîner "Trophée Forbes", la fiancée de Ben Attal a croisé la route de Baptiste Giabiconi, qu'elle connaît très bien puisqu'ils sont tous les deux égéries de la marque APM Monaco. L'ancienne Miss France Maêva Coucke était également présente, tout comme l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste Agathe Auproux. La chanteuse Louisy Joseph, ancien membre des L5 faisait également partie des invités tout comme l'ancien champion de tennis Henri Leconte venu avec sa compagne ou encore le danseur Maxime Dereymez qui a été évincé de la nouvelle saison de Danse avec les stars. Lors de cette soirée, ce dernier a retrouvé une autre danseuse, la charmante Denitsa ikonomova... Ancien candidat de l'émission de TF1 et compagnon d'Elsa Bois, le youtubeur Michou était sur son 31. Il avait sorti le smoking et noeud papillon à la différence de son acolyte Inoxtag venu quant à lui en sweat et avec son chien. Une grande soirée où le chic restait malgré tout le maître mot !