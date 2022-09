Carla Ginola ultra-sexy : longues cuissardes et épaules nues, elle brille à la Fashion Week

Une tenue classique ? Très peu pour elle ! Entrée dans l'univers de la mode depuis plusieurs années désormais, Carla Ginola aime se faire remarquer avec des looks étudiés et colorés. Mais celui qu'elle avait choisi ce mercredi 28 septembre risque de rester dans les mémoires : la jeune femme avait en effet décidé de porter des cuissardes aux motifs bleus qui mettaient en valeur ses longues jambes, sous une robe bleue à bretelles épaisses.

Rayonnante, la jeune femme de 28 ans avait fait fi de la pluie et du froid qui se sont abattus sur Paris et a longuement posé devant les photographes présents, soulevant même sa jupe pour que tout le monde puisse admirer ses magnifiques cuissardes. Venue en solo, elle y a retrouvé Daphné Burki, bien plus sage, au premier rang du show Rochas.

Et la jeune femme n'assistait pas là à son premier défilé de la Fashion Week de Paris cette année : ce mardi, elle avait en effet fait une apparition remarquée au show organisé par Dior dans un look d'écolière sage... mais très sexy ! La jeune femme avait ensuite passé une tête au défilé Vaillant (organisé par une autre fille de, Alice Vaillant, dont la mère est Anne Roumanoff), avant d'attirer tous les regards à la soirée Calzedonia.

Un enchaînement de looks très apprécié par les fans de mode, qui ont vu Carla Ginola prendre son envol dans le métier. Il faut dire qu'elle a de qui tenir : sa mère, Coraline Delpin, était mannequin. La fille de David Ginola, récemment fiancée, a posé également pour certaines marques, avant de créer sa propre marque de maillots de bains.

Une bonne manière de se faire un prénom, elle qui avait été très médiatisée il y a quatre ans, lors de la 9ème saison de Danse avec les Stars. Une expérience moyennement vécue par la jeune femme : elle était malheureusement arrivée en dernière position avec Jordan Mouillerac ! Un moment difficile qui ne l'a pas empêchée de faire grimper son nombre de followers : aujourd'hui, elle est à 446 000 followers.

En tout cas, sa semaine risque d'être encore très chargée : les défilés vont s'enchaîner jusqu'à la fin de la semaine et elle devrait encore participer à plusieurs d'entre eux.