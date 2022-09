Natalie Portman, Jisoo, Isabelle Adjani... Défilé de stars et de looks fous chez Dior

C'était l'un des défilés que la sphère fashion attendait impatiemment. Ce mardi 27 septembre, la maison Dior, dont la directrice artistique n'est autre que Maria Grazia Chiuri, a dévoilé sa collection printemps/été 2023 en pleine Fashion Week parisienne. Du beau monde avait parcouru la capitale et le monde entier pour découvrir les nouveautés de la maison. C'est notamment le cas de la chanteuse Jisoo. La star du groupe Blackpink avait opté pour une robe noire bustier de la collection resort 2023, des collants résille et un sac Lady D-Lite, provoquant l'hystérie du public lors de son passage.

Natalie Portman n'a pas eu droit au même accueil. L'actrice de 41 ans a opéré une arrivée discrète, masquée et sous parapluie dans un look 100% noir la rendant difficilement repérable. Katherine Langford (de la série 13 Reasons Why) a quant à elle misé sur un costume pantalon rouge, couleur qu'avait aussi choisie Anna Wintour, papesse de la mode. Le photocall a vu défiler d'autres personnalités telles qu'Elle Macpherson, les influenceuses Paola Locatelli, et Iris Law ainsi que la blogueuse et ex-participante de Danse avec les stars, Carla Ginola.

La grande Isabelle Adjani a fait une apparition remarquée, vêtue d'un long trench beige qui dissimulait un ensemble noir chemise-pantalon ceinturé à la taille, de lunettes de soleil XXL et de gants pour se protéger du froid. Chiara Ferragni, Lena Situations (à la coiffure aussi longue qu'impressionnante) et la comédienne Camille Cottin avaient toutes les trois choisi une pièce transparente noire, contraste avec celle immaculée qu'avait enfilée la créatrice Jeanne Damas par-dessus son jean.

L'actrice américaine Alexandra Daddario, vue notamment dans Why Women Kill et American Horror Story, était elle aussi présente, non loin de la soeur de Carla, Valeria Bruni-Tedeschi, Elsa Hosk et du mannequin Romee Strijd, ange Victoria's Secret enceinte de son deuxième enfant. Les spectateurs en ont pris plein les yeux et le show de la Fashion Week de Paris est encore loin d'être fini !