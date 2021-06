David Ginola fier papa d'Ever (3 ans) : il se montre comme jamais avec sa fille

Le dimanche 19 juin 2021, David Ginola célébrait la fête des Pères. Pour l'occasion, le père de famille a publié toute une série de photos de lui et de sa fille Ever (3 ans) depuis son compte Instagram. Trottinette, câlins à table, siestes à deux, main contre main... l'ancien footballeur a choisi de tendres clichés pour illustrer sa relation si spéciale avec sa petite Ever.

"Bonne fête à tous les papas", a écrit David Ginola en légende de la publication. Tous ses fans ont alors pu apprécier le lien particulier qui l'unit à sa petite dernière. N'ayant publié que des photos de sa petite Ever, certains internautes ont regretté que sa fille aînée Carla Ginola, mannequin, ne soit pas plus mise en avant en cette journée de fête des Pères, ni même son fils Andréa.

Pour rappel, David Ginola était devenu père de deux enfants après son mariage à Caroline Delpin en 1991 : Andréa (30 ans cette année) et Carla (26 ans). Divorcés depuis le mois de mars 2016 après près de trente ans de mariage, le couple a depuis refait sa vie.