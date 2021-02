David Ginola : L'anniversaire féerique de sa fille Ever, 3 ans, qui a bien grandi

Seul absent au tableau de cette belle fête familiale : David Ginola. On ne sait pas si l'ancien footballeur était absent de ce joli goûter d'anniversaire ou s'il s'est simplement chargé de prendre les photos. Peu friand des photos personnelles sur les réseaux sociaux, l'animateur de 54 ans n'a rien publié pour l'anniversaire d'Ever.

Plutôt discret sur sa vie de famille, David Ginola avait toutefois défendu sa fille Carla (26 ans), influenceuse, lors de sa participation à la 9e saison de Danse avec les stars (TF1). Elle est la plus jeune des deux enfants du footballeur et de Coraline Delpin, également parents d'Andrea (30 ans cette année). Divorcé depuis 2016, David Ginola a survécu la même année à un malaise cardiaque qui a changé sa vie. Quelques mois plus tard, il rencontrait Maeva Denat, mère de sa fille Ever (3 ans).