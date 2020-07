David Ginola victime de gestes déplacés : une histoire hallucinante dévoilée

Il y a quelques jours, Pierre Ménès était l'invité de Guillaume Pley dans son émission digitale, Le QG. Le célèbre commentateur sportif, en plus de parader avec une montre hors de prix au poignet, a pu parler de son sujet préféré : les footballeurs.

Mais outre leurs talents avec un ballon au pied, Guillaume Pley était curieux d'avoir l'avis de son invité sur leur façon de vivre, et plus particulièrement pour confirmer ou non la légende urbaine qui les dit infidèles. "Ils trompent tous leur femme, beaucoup de footballeurs ?", a-t-il demandé à Pierre Ménès. Lequel a répondu sans détour : "C'est toujours pareil, tous non, beaucoup oui." Se faisant l'avocat du diable, le collègue d'Hervé Mathoux dans le Canal Football Club explique que les grands noms du foot sont soumis à "un nombre d'opportunités énorme" avec la gent féminine.

Afin d'étayer ses propos, il a raconté une soirée mémorable passée en boîte de nuit en compagnie de sportifs, dont un bien connu du grand public qui aurait eu beaucoup de succès ce soir-là, voire un peu trop. "C'est un truc de fou. Moi, j'ai vu des footballeurs en boîte de nuit du temps où je sortais, donc ce n'est pas récent récent non plus, se faire attraper par la b**e par des nanas. David Ginola pour ne pas le citer", a révélé Pierre Ménès. Une anecdote assez choquante qui laisse penser à une agression sexuelle. La fan en question a semble-t-il oublié qu'il était nécessaire de demander la permission avant d'effectuer un tel geste !

Par la suite, Pierre Ménès a expliqué avoir lui aussi avoir la cote auprès des femmes sur les réseaux sociaux, recevant "des photos de meufs à poil, qui (lui) donnent des rendez-vous, qui veulent faire (sa) connaissance". Mais la figure de Canal+ n'est pas dupe et sait bien ce qui attire en réalité. "Ça ne tape pas au hasard, ça tape au pognon."

Pour David Ginola, son succès auprès des filles lui aura tout de même permis de rencontrer l'amour, le vrai. En effet, depuis quatre ans, le footballeur international de 53 ans reconverti en animateur télé est en couple avec le mannequin Maeva Denat de vingt-deux ans sa cadette. Le 21 février 2018, Maeva a donné naissance à leur premier enfant, une fille nommée Ever.

Auparavant, David Ginola était marié à Coraline Delpin. Mais au bout de vingt-cinq ans de mariage, le couple divorce en mars 2016. Ensemble, ils ont eu deux enfants : Andréa (né en 1991) et Carla (née en 1994).