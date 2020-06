David Ginola : Sa jeune compagne Maëva sublime en soutien-gorge

Quand il s'agit du couple qu'elle forme depuis quatre ans avec David Ginola, Maëve Denat est très discrète. Le jeune mannequin de 31 ans originaire de Marseille l'est beaucoup moins lorsqu'il s'agit d'afficher sa jolie silhouette.

Le 3 juin 2020, la charmante brune a proposé une nouvelle photo d'elle en tenue légère aux 5500 personnes qui la suivent sur Instagram. Maëva Denat s'est affichée dans un soutien-gorge push-up alliant tissu soyeux et dentelle. La jeune femme a laissé le soin à ses admirateurs de commenter cette photo, sans y mettre elle-même une légende. Ce n'est pas la première fois que le mannequin aux traits fins et métissés, qu'elle doit à sa maman vietnamienne, se dévoile dans ce soutien-gorge. Elle l'avait déjà fait il y a quelques semaines, au mois d'avril. Et à chaque fois, Maëva captive...