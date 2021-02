Diaporama David Ginola : L'anniversaire féerique de sa fille Ever, 3 ans, qui a bien grandi

David Ginola : L'anniversaire féerique de sa fille Ever, 3 ans, qui a bien grandi

David Ginola et sa compagne Maeva Denat - Les people font la fête à la Gioia à Saint-Tropez. Eté 2020. © Arthur Wilhelm via Bestimage

David Ginola - Compétition "Old Course" lors du Mapauto Golf Cup à Cannes Mandelieu, au profit des enfants malades, avec 3 soirées, dont une de gala avec ventes aux enchères. Le 8 juin 2017

6 / 13

David Ginola à la soirée de la 40ème édition "The Best Awards" à l'hôtel Four Seasons George V à Paris, le 27 Janvier 2017. © Philippe Baldini/Bestimage