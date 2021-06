Christian Eriksen s'exprime après son effroyable malaise : "Je veux comprendre..."

C'est ce qu'on appelle un miraculé. Christian Eriksen, joueur phare de la sélection danoise, est tombé au sol samedi dernier, foudroyé par un arrêt cardiaque. Âgé de seulement 29 ans, le joueur qui évolue à l'Inter Milan en Italie a très rapidement été pris en charge par l'équipe médicale du stade Parken de Copenhague, où se jouait le match Danemark-Finlande comptant pour l'Euro 2020. Après un massage cardiaque qui semblait ne plus finir, le joueur a été transporté à l'hôpital sans que l'on en sache plus sur son état de santé. Les images insoutenables de ses coéquipiers en larmes, tout comme son épouse, ont ému les spectateurs du monde entier et les commentateurs semblaient pessimistes lorsque le milieu de terrain danois a quitté le terrain sur une civière.

Je me sens mieux maintenant, mais je veux surtout comprendre ce qu'il s'est passé

Pourtant, Christian Eriksen est bel et bien vivant. Quelques minutes après sa sortie, les premières images ont montré un homme éveillé, visiblement hagard, mais loin des images terribles de sa chute, les yeux révulsés. Si de nombreuses personnes ont pris la parole jusqu'ici, le joueur vient tout juste de donner de ses nouvelles à travers son agent. C'est le journal italien La Gazzetta dello Sport qui a publié les premiers mots du joueur. "Merci à tout le monde, je n'abandonnerai pas. Je me sens mieux maintenant, mais je veux surtout comprendre ce qu'il s'est passé", a-t-il déclaré.

Le joueur, qui a frôlé la mort, semble très touché par les nombreuses attentions qu'il a reçues de la part d'autres joueurs comme du public. "J'ai envie de vous remercier tous pour ce que vous avez fait", a conclu le joueur avant que son agent n'ajoute que le joueur se repose désormais avec sa femme et ses parents. "Il va rester en observation, mais dans tous les cas il a envie de supporter ses coéquipiers lors de leur prochain match contre la Belgique", a assuré son agent.