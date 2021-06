Christian Eriksen sur son lit d'hôpital : premier selfie et nouvelles après son arrêt cardiaque

C'est l'image la plus marquante de ce début d'Euro 2021 si particulier. Déplacée d'une année en raison de la crise sanitaire, la compétition se déroule un peu partout en Europe et notamment au Danemark, où le premier match à eu lieu samedi dernier entre l'équipe nationale et la Finlande.

Alors que les Danois dominaient la partie, leur meneur de jeu, Christian Eriksen, 29 ans, s'est soudainement effondré sur le terrain, alors même qu'il n'avait pas eu de contact physique avec un autre joueur. Tout le monde a très vite compris qu'il s'agissait de quelque chose de grave. Après de longues minutes de réanimation sur le terrain, le joueur a été évacué du terrain sans que l'on en sache plus sur son état de santé.

Alors que le pessimisme régnait, la bonne nouvelle est arrivée. Le joueur était sain et sauf et se dirigeait vers l'hôpital pour y subir des examens plus approfondis afin de savoir ce qui a causé cet arrêt cardiaque. Si l'agent de Christian Eriksen a déjà parlé dans la presse il y a quelques jours, le joueur lui-même ne s'était pas encore exprimé. C'est désormais chose faite au travers d'une publication Twitter postée ce matin sur le compte de la fédération danoise de football et sur le compte Instagram du Danois convalescent.

Sur cette publication, le joueur partage un selfie de lui depuis sa chambre d'hôpital. Tout sourire, il semble en bonne santé malgré la situation. Il accompagne cette photo d'un beau message à l'intention de tous ceux qui lui ont envoyé des messages d'espoir pendant cette terrible épreuve. "Un gros merci pour vos tendres et incroyables messages de soutien de partout dans le monde. Ça compte beaucoup pour ma famille et moi", indique-t-il en préambule.

Je dois encore passer des examens à l'hôpital mais je me sens bien

Le joueur de l'Inter Milan tient ensuite à rassurer tout le monde sur son état de santé. "Je vais bien, au vu des circonstances, écrit le joueur de l'Inter. Je dois encore passer des examens à l'hôpital mais je me sens bien. Maintenant, je vais encourager les gars du Danemark pour les prochains matchs", écrit Christian Eriksen.