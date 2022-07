Louane moulée dans un tissu doré, Carla Ginola joue la transparence en dentelles pour Paco Rabanne

La capitale française s'apprête, à nouveau, à voir défiler les plus belles tenues. C'est au tour de la Haute Couture d'être mise en lumière à Paris, du lundi 4 au jeudi 7 juillet 2022. Mais quelques heures auparavant, déjà, les afficionados de la Fashion Week ont pu profiter, depuis le Palais de Tokyo, du défilé Paco Rabanne automne-hiver 2022-2023. Comme le veut la tradition, les modèles défiant le catwalk n'étaient pas seul à illuminer les lieux. De nombreux VIP ont également pu profiter de cet instant de grâce.

Parmi les invités de marque du défilé Paco Rabanne, on retrouve notamment le rappeur Oboy, Sabrina Carpenter, Nicolas Ghesquiere, Jonathan Cohen - récemment héros de la série Le Flambeau, faisant suite à La Flamme -, la compagne de Vincent Cassel Tina Kunakey, Ysaora Thibus, Carla Ginola - la fille de David Ginola - tout en dentelle et transparence, mais aussi la comédienne Marina Foïs et sa petite protégée Louane Emera. En sachant qu'elle allait se rendre au Palais de Tokyo, dans le 16e arrondissement de Paris, la jeune chanteuse de 25 ans avait choisi une jolie robe dorée. Elle avait également cédé, une fois de plus, aux sirènes des colorations flashy... puisqu'elle a de nouveau les cheveux très roses !

Voilà une pause qui fait du bien à Louane Emera. Grande habituée des défilés de la Fashion Week, aperçue en tribunes à plusieurs reprises ces derniers jours, la maman d'Esmée a toutefois le moral en berne. Elle a récemment appris la mort de Gilbert Lederman, de la maison Universal Music Belgique, responsable du département francophone qui s'occupait de repérer de nouveaus artistes et de promouvoir leur carrière naissante. L'artiste, tout comme son compagnon Florian Rossi, ou encore sa consoeur Clara Luciani, Kendji Girac et Slimane, lui a rendu hommage le dimanche 3 juillet 2022, quelques heures avant d'aller découvrir le spectacle concocté par les équipes Paco Rabanne. Show must go on...