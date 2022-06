Louane : Look osé et transparent, soutien-gorge apparent... elle est sublime !

Retrouver leur idole aussi épanouie et heureuse sur les réseaux sociaux n'ont que réconforté les nombreux fans de la maman d'Esmée, inquiets depuis sa mésaventure lors d'une sortie avec la nounou de sa fille. Pour rappel le 13 juin dernier, Louane sirotait un verre à la terrasse d'un bar parisien du 18ème arrondissement lorsque plusieurs symptômes étranges se sont manifestés chez elle parmi lesquels des nausées, vomissements et vertiges. Inquiète, Louane avait fait appel à un médecin, dont les soupçons se sont vite portés sur une possible intoxication au GHB.

Le Parisien révélait donc que l'interprète de Jour 1 avait porté plainte. En attendant les résultats des analyses réalisées sur Louane pour déterminer la présence ou non de produits stupéfiants, les enquêteurs préféraient rester prudents quant à l'origine de ce souci de santé et n'excluaient donc aucune autre piste : "Il se peut que ce soit une simple intoxication alimentaire, une bactérie..." apprenait-on.