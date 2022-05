"Le partage des taches est équilibré" : Louane maman, peut compter sur son chéri Florian à la maison

Double actualité pour Louane. Ce 12 mai, on la retrouve au Grand Rex pour le spectacle Corps à Coeurs, l'occasion d'évoquer son rapport à son image, mais aussi dès le 16 mai sur TF1 pour la mini série Visions. A cette occasion, elle a multiplié les confidences en promo auprès de Marie-Claire. A seulement 25 ans, comment fait-elle pour réussir à tout mener de front entre sa vie pro et perso ?

"Je ne sais même pas par où commencer tant l'arrivée de ma fille dans ma vie a changé de choses. Mon organisation dans le travail, mes heures de réveil aussi, malheureusement !", confie d'abord la jeune chanteuse et comédienne. Louane, qui a accueilli une petite fille prénommée Esmée en 2020, préfère toutefois retenir le positif, elle qui assure que "le plus important et le plus gros des bouleversements demeure tout cet amour éprouvé." La jeune femme, en couple avec le musicien Florian Rossi, est toujours sur un petit nuage même si certaines de ses nuits sont blanches. "C'est génial, ce changement apporte beaucoup de joies, de rires, et à la fois... C'est un peu la panique. Je me retrouve à avoir des peurs ridicules. La première fois que ma fille s'est fait mal, j'ai voulu appeler les urgences", ajoute-t-elle.

Devenue mère de famille, celle qui a eu la douleur d'être orpheline très jeune après la perte de ses deux parents découvre à son tour certains aspects moins agréables de la maternité. Louane dit ainsi ressentir une injonction encore trop courante auprès des mères de famille... "La charge mentale maternelle, d'abord. Mais le partage des taches est équilibré à la maison. Bien sûr que je ressens une charge mentale, mais celle-ci est vraiment allégée et pas due à mon couple. C'est un fait assez rare. J'ai cette chance", tient-elle toutefois à préciser, saluant ainsi son compagnon qui semble être un homme en phase avec son époque. D'ailleurs, tous deux apprécient de pouvoir s'organiser pour continuer à avoir des moments intimes, en tant que couple. Mais aussi des moments en famille. "Si de jeunes parents ont besoin de se faire un week-end sans leur enfant, ils ont le droit de le faire", martèle Louane. Un message à faire passer au plus grand nombre !