"Certains jours, c'est plus dur" : Louane pas toujours bien dans son corps, franches confidences

Louane l'actrice est de retour. Si la jeune artiste de 25 ans a précisé que la musique serait toujours sa passion première, elle est cependant à l'affiche de la mini série Visions, diffusée dès le 16 mai sur TF1. Elle en a fait la promotion auprès de Marie-Claire et a accepté d'évoquer plusieurs sujets. À commencer par son image.

Non contente de faire son come back sur le petit écran, Louane sera aussi ce 12 mai sur la scène du Grand Rex à Paris pour le spectacle Corps à Coeurs, "durant lequel plusieurs artistes vont interroger le regard qu'ils posent sur leur apparence, se livrer sur leur confiance en eux." L'occasion pour la jeune femme de faire le point sur son image, elle qui a été plusieurs fois victime de grossophobie sur les réseaux sociaux. "C'est un rapport assez changeant, qui évolue au fil des années. Qui est assez compliqué aussi, comme, je pense, pour la plupart des personnes de mon âge ou plus jeunes, qui grandissent dans notre société. Certains jours, je me sens très bien dans mes baskets. D'autres, c'est plus dur. Le rapport à son corps est un apprentissage de soi continuel", dit-elle.

Louane, qui est de la génération des réseaux sociaux où elle-même aime partager photos et vidéos de son quotidien, doit donc composer avec les aspects négatifs de ces nouveaux moyens de communication. "Les réseaux sociaux ont un impact sur moi, forcément. C'est toujours difficile psychologiquement, mais ils n'ont pas affecté ma perception de moi-même. Enfin, ils ont pu avoir cette influence-là auparavant, si je suis tout à fait honnête. Aujourd'hui, j'ai appris à lâcher prise", assure l'interprète des tubes Jour 1, Avenir ou Donne-moi ton coeur.

Devenue maman d'une fille prénommé Esmée, née en 2020 de son histoire d'amour avec Florian Rossi, Louane a évidemment vu son corps changer. Et elle l'accepte sans sourciller ! "La maternité m'a permis d'aimer mon corps, bien plus que ce que je l'aimais avant. D'être moins dure avec moi-même, et même de me trouver très forte. Parce qu'il y a quand même un être humain qui est sorti de mon corps ! L'accouchement est un moment si particulier dans la vie", ajoute-t-elle.