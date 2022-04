Louane, maman cool : son look (très) décontracté pour emmener Esmée au parc !

Il y a des jours où les robes et les paillettes sont de rigueur. Et puis il y a les autres. Maman d'une petite Esmée depuis le mois de mars 2020, Louane n'a pas systématiquement envie de s'habiller comme si elle allait se rendre au festival de Cannes. Le jeudi 28 avril 2022, par exemple, la jeune chanteuse et comédienne de 25 ans a dévoilé la tenue qu'elle avait choisi d'adopter pour un réveil à la cool : des baskets blanches, un large pantalon à carreaux et un sweat à capuche Drew House Collection par Justin Bieber. "Ça, c'est mon look de maman qui va au parc le matin" a-t-elle précisé sur son compte Instagram.

Après tout, Louane a bien besoin d'un petit peu de repos... et surtout bien besoin de profiter de sa fille. L'artiste s'est envolée quelques temps en direction de la Californie pour applaudir Doja Cat, Flume et Billie Eilish entre autres lors du festival Coachella, puis elle a profité de sa présence en Amérique pour festoyer entre amis une fois l'évènement terminé. De retour en France, la compagne de Florian Rossi retrouve donc Esmée en même temps que les poussettes, les chansonnettes et les tournées des parcs entre mère et fille.

Ma fille aussi les adore

Louane Emera est en couple avec Florian Rossi, qu'elle est parvenue à séduire après moult péripéties durant l'été 2018. S'il arrive à la jeune femme de s'absenter quelques temps pour raison professionnelle, elle a toujours sa petite Esmée sur elle... ou presque. "J'ai une petite souris ange, dans mon sac, qui appartient à ma fille, expliquait-elle au magazine Vogue. J'ai toujours des jouets de ma fille, dans mes affaires, parce que si on doit aller quelque part ou qu'elle n'est pas à la maison, je préfère avoir des petits jouets avec moi. Vraiment j'adore ces petites souris qui dorment dans des boîtes d'allumettes, c'est trop mignon. Ma fille aussi les adore." Louane possède également un marque-page sur lequel est imprimé le visage de sa fille, coincé dans un livre de citations de Françoise Sagan. Voilà qui lui évite de clamer "Bonjour tristesse" à la moindre séparation...